'Ajax kan de Europa League winnen'

'Waarom zou Ajax Europa League niet kunnen winnen?' - NOS

"Je hebt er wel een goede loting voor nodig", voegt Pierre van Hooijdonk toe. Onder meer AC Milan, Manchester United (tegen elkaar), Villarreal, AS Roma, Granada, Arsenal en Tottenham Hotspur zitten nog in het toernooi. Gaat Brobbey het redden bij RB Leipzig? De 19-jarige Brian Brobbey maakte donderdag als invaller de derde goal en de volgende dag maakte hij zijn overgang naar RB Leipzig bekend. Wat had Ibrahim Afellay gedaan in de positie van Brobbey? "In zijn situatie had ik me denk ik twee jaar laten verhuren aan FC Utrecht." "Het is een lastige situatie", zegt Theo Janssen. "Als Ajax Haller koopt voor 22 miljoen weet hij dat hij voorlopig niet speelt. Niemand had verwacht dat hij zich zo snel zou ontwikkelen. Ik heb hem in Onder 19 gezien en toen ontbrak er nog wel wat aan. Hij heeft een mooie toekomst. Een tweede Lukaku."

Gaat Brobbey het redden bij RB Leipzig? - NOS

Van Hooijdonk: "Ik denk dat hij daar gaat spelen. Hij heeft het lijf van een 25-jarige en daardoor kan hij direct het veld in bij Leipzig." 'Rendement Malen moet omhoog' Donyell Malen verkaste in 2015 op 16-jarige leeftijd van de jeugd van Ajax naar Arsenal. Twee jaar later keerde hij terug naar Nederland, naar PSV. Malen is op dit moment een van de topspelers van PSV en illustreerde dat zondag in de topper tegen Feyenoord (1-1) met een prachtige stiftgoal, zijn vijftiende goal van het seizoen. Volgens Theo Janssen kan Malen nog productiever worden. "Hij speelt altijd als een soort tien", zegt Janssen. "Zijn kwaliteiten liggen voor de goal, maar Zahavi staat vooral in de spits. Nu zakt Malen zo ver terug of trekt hij zo ver naar de zijkant dat de steekpass op hem niet gegeven kan worden. Hij is te veel bezig met meevoetballen en te weinig met scoren."

'Rendement Malen moet omhoog' - NOS

Van Hooijdonk: "Hij moet eigenlijk het eindstation zijn. Daar is hij dodelijk, al mist hij ook veel kansen, tegen Feyenoord ook. Zijn rendement moet hoger. Maar zijn klasse zit ook in die ene goal die hij wel maakt. Geniaal. Geen twijfel over Malen. Fantastische voetballer." 'Marsman moet blijven staan' Dat Malen zondag in Eindhoven niet meer goals achter zijn naam kreeg, was mede te danken aan de uitblinkende Feyenoord-doelman Nick Marsman (30), die de voorkeur kreeg boven de weer fitte Justin Bijlow (23). "Ik zou hem laten staan", zegt Afellay. "Je kan deze jongen niet eruit halen. Ik vind hem nu de nummer één van Feyenoord." Theo Janssen zou toch weer voor Bijlow kiezen. "Ik zou kiezen voor potentie. Marsman doet het goed, maar gaat geen grote transfer maken. Welke keeper gaat geld opleveren? Bijlow heeft nog een mogelijkheid om naar het EK te gaan."

Keeperskwestie Feyenoord: 'Marsman moet blijven staan' - NOS

Het contract van Marsman bij Feyenoord loopt deze zomer af. "Hij twijfelt", zegt Vermeulen. "Er zal vast een leuke club komen", zegt Afellay. "Of is hij tevreden met een plek op het tweede plan bij Feyenoord?" Janssen: "FC Groningen moet hem oppakken als vervanger van Padt." Vermeulen: "Met het bandje van de wedstrijd tegen PSV onder de arm kan hij toch wel ergens terecht?" Kijk hieronder naar de vaste rubrieken in Studio Voetbal: Eindsignaal over Willem Korsten (door Frank Heinen), Korte Corner over ADO Den Haag (met Marcel van Roosmalen) en Eredivisieweekend in vogelvlucht. Kijk hieronder ook naar de samenvatting op muziek van PSV-Feyenoord.