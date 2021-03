PSG verliest na abrupte aftocht Di María: overvallers houden gezin vast in huis

Later werd duidelijk waarom: tijdens de wedstrijd hadden criminelen het huis van Di Maria overvallen. Zijn gezin, uiteraard thuis was vanwege de Franse avondklok, zou daarbij zelfs korte tijd zijn vastgehouden.

Langs de zijlijn sloeg trainer Mauricio Pochettino - die daarvoor uitgebreid had staan overleggen met technisch directeur Leonardo - zijn arm om de Argentijnse aanvaller en fluisterde hem iets in het oor. Hoewel de wedstrijd verderging, liep Pochettino met hem mee naar de kleedkamer. Kort daarna spoedde Di María zich via de hoofdingang naar buiten.

Met een verwilderde en geëmotioneerde blik stapte Angèl Di Maria vanavond van het veld. Tegenstander Nantes had even daarvoor de 1-1 gemaakt tegen zijn Paris Saint-Germain, maar dat was niet de reden voor de wissel.

Volgens de Franse krant L'Équipe zou behalve Di María nog een speler van PSG tijdens de wedstrijd zijn beroofd. Volgens Franse media zou het gaan om de ouders van aanvoerder Marquinhos

De Franse topclub verloor het duel met degradatiekandidaat Nantes uiteindelijk met 2-1 en liet zo de kans om koploper te worden liggen. Lille, de club van verdediger Sven Botman, heeft drie punten meer.

Niet uniek

Inbraken in de huizen van spelers tijdens wedstrijden is al langere tijd een serieus probleem in Frankrijk. In de laatste 18 maanden werden onder meer PSG-spelers Sergio Rico, Thiago Silva (nu Chelsea), Eric Maxim Choupo-Moting (nu Bayern München) slachtoffer van criminelen.

Ook Memphis Depay kreeg te maken met criminelen. In september 2018 bleek na afloop van het het duel met OGC Nice te zijn ingebroken in zijn huis. Daarbij zou voor 1,5 miljoen euro aan spullen te zijn buitgemaakt.

Nieuw zijn de overvallen evenmin. In 1977 werd het huis van Johan Cruijff in Barcelona overvallen. Voor Cruijff zou dat de hoofdreden zijn geweest om niet mee te gaan naar het wereldkampioenschap in Argentinië in 1978. Hij wilde zijn gezin niet zo lang alleen laten.