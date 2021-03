Nederland stopt uit voorzorg twee weken met inenten met AstraZeneca-vaccin

Nederland stopt twee weken uit voorzorg met het inenten met het vaccin van farmaceut AstraZeneca. Dat gebeurt tot en met zondag 28 maart, meldt het ministerie van Volksgezondheid. De afgelopen dagen schortten verschillende landen het toedienen van het vaccin ook al op, vanwege meldingen van trombose na een prik.

Medicijnautoriteit CBG heeft de tijdelijke vaccinatiestop aanbevolen en minister De Jonge (Volksgezondheid) neemt dat advies over. Volgens het ministerie is er dit weekend nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Er zijn zes nieuwe meldingen binnengekomen van mogelijke bijwerkingen uit Denemarken en Noorwegen, meldt het ministerie.

Het gaat om ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming (trombose) én een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) bij volwassenen onder de 50 jaar. Volgens het ministerie zijn in Nederland momenteel geen soortgelijke gevallen bekend. Het CBG zegt dat er vooralsnog geen verband is aangetoond tussen het vaccin en de meldingen uit Denemarken en Noorwegen. Er wordt op dit moment nader onderzoek gedaan.

43.000 afspraken bij GGD's afgezegd

Afspraken die al gemaakt zijn voor inentingen met het AstraZeneca-vaccin worden afgezegd. GGD GHOR Nederland zegt dat 43.000 afspraken moeten worden afgezegd. Deze week zouden 29.000 mensen worden ingeënt bij de GGD's met het AstraZeneca-vaccin en volgende week 14.000.

Mensen die al een afspraak hadden staan, krijgen een sms en worden afgebeld. De GGD's gebruiken het vaccin voor het inenten van de zorgmedewerkers in de langdurige zorg. Ook wordt het vaccin via huisartsen ingezet bij mensen van 60 tot en met 64 jaar, mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas. Ook patienten in de geestelijke gezondheidszorg krijgen het vaccin.

De maatregel heeft geen gevolgen voor geplande inentingen met de vaccins van BioNTech/Pfizer of Moderna.

De Jonge: zekere voor het onzekere

Minister De Jonge zegt dat er over de vaccins "geen enkele twijfel" mag bestaan. "Cruciaal is de vraag of het gaat om klachten ná vaccinatie, of dóór vaccinatie. Ik vind het van groot belang dat de meldingen goed worden onderzocht. We moeten altijd het zekere voor het onzekere nemen, en daarom is het verstandig om nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken. Ik vaar hierbij volledig op onze experts", zegt hij in een verklaring.

Juist vandaag maakte AstraZeneca bekend dat er geen bewijs is voor een verhoogd risico op bloedproppen bij mensen die met het vaccin zijn ingeënt. Het bedrijf zei dat na het bestuderen van de gegevens van ruim 17 miljoen gevaccineerden in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Het Europese medicijnagentschap EMA liet eerder ook weten geen aanwijzingen te hebben dat er een verband is tussen het vaccin van AstraZeneca en gevallen van trombose.