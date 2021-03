Van den Brom rekent af met het verleden en bereikt nu wel Belgische bekerfinale

Paul Onuachu viert de openingstreffer voor Genk in het bekerduel met Anderlecht. - Getty Images

In 2013 kon John van den Brom wel door de grond zakken. Als trainer van Anderlecht zag hij zijn spelers in de halve finales van de Belgische beker de ene strafschop na de andere missen. Zeven van zijn spelers misten, voordat nota bene de doelman van Racing Genk Laszlo Köteles de beslissende pingel erin schoot. Zes jaar later rekende Van den Brom af met die spoken uit het verleden. Inmiddels trainer van Genk versloeg hij Anderlecht met 1-2 en plaatste zich zo voor de eindstrijd van de Croky Cup. Tegenstander in de finale, die op 24 of 25 april gespeeld zal worden in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel, is Standard Luik.

'Anderlecht is niet meer Anderlecht' "Dit Anderlecht is niet meer het Anderlecht van de tijd dat ik hier was", constateerde Van den Brom nog droogjes voorafgaand aan de wedstrijd. De Brusselse grootmacht is al een paar seizoenen geen schim meer van zichzelf. Onder trainer Vincent Kompany werd dit seizoen wel een licht herstel zichtbaar: als nummer vijf in de stand is deelname aan de kampioensplay-offs realistisch, al maakt de achterstand op koploper Club Brugge (21 punten) duidelijk dat Kompany het lek nog niet boven heeft.

John van den Brom eerder dit seizoen op de bank bij Racing Genk. - Pro Shots