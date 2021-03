AstraZeneca: geen bewijs voor verhoogd risico op bloedproppen

Er is geen bewijs voor een verhoogd risico op bloedproppen bij mensen die zijn gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. Dat zegt het bedrijf na het bestuderen van de gegevens van ruim 17 miljoen gevaccineerden in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

De verklaring komt nadat verschillende landen het toedienen van het vaccin opschortten, vanwege meldingen van trombose na een prik.

Het onderzoek van AstraZeneca heeft geen bewijs opgeleverd voor een verhoogd risico op longembolie, trombose of acuut bloedplaatjesverlies (trombocytopenie) bij welke leeftijdsgroep, geslacht, levering of in welk bepaald land dan ook, stelt AstraZeneca in een persbericht.

Bezorgdheid

Aanvullende tests met het vaccin zijn en worden door het bedrijf en Europese gezondheidsautoriteiten uitgevoerd, en geen van die tests geeft reden tot bezorgdheid, aldus AstraZeneca. "Er is een verhoogde aandacht voor individuele gevallen vanwege de aard van de pandemie", zo verklaart het bedrijf berichten over ernstige bijwerkingen.

Tot 8 maart zijn er volgens de producent vijftien meldingen van trombose en 22 van longembolie binnengekomen. "Dat is veel lager dan je zou verwachten bij een populatie van deze grootte en is vergelijkbaar met andere goedgekeurde covid-19-vaccins."

Denemarken besloot donderdag de vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin uit voorzorg op te schorten, nadat er in enkele gevallen bloedproppen waren geconstateerd bij mensen die het vaccin hadden gekregen. Een van hen was overleden. Onder meer Ierland, IJsland en Noorwegen volgden het Deense voorbeeld.

Opschorten

Andere landen besloten het toedienen van een bepaalde levering van het vaccin op te schorten. In reactie op het overlijden van een gevaccineerde leraar afgelopen zaterdag, besloten de autoriteiten in de Noord-Italiaanse regio Piedmont tijdelijk te stoppen met de ABV5811-levering, schrijft de Italiaanse krant La Repubblica. Eerder werd in Italië het gebruik van een andere levering opgeschort, nadat twee mannen op het eiland Sicilië waren overleden.

Het Europese medicijnagentschap EMA liet weten geen aanwijzingen te hebben dat er een verband is tussen het vaccin van AstraZeneca en gevallen van trombose. In Nederland gaan de vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin gewoon door.

Het coronavaccin van AstraZeneca kan wel een allergische reactie veroorzaken. Dat moet daarom op de bijsluiter komen te staan, aldus het EMA eerder deze week.