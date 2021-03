Handballers winnen in slotseconde van Polen en zetten grote stap richting EK

De Nederlandse handballers hebben een grote stap gezet richting het EK van 2022. Oranje won na een spectaculaire slotfase met 27-26 van Polen en staat nu op de tweede plaats in de poule.

Polen won in 2015 nog WK-brons en werd in 2016 nog vierde op de Spelen, maar is daarna wat weggezakt. In de kwalificatie voor het WK van 2017 verloor Nederland in Polen en won het de thuiswedstrijd.

Ditmaal ging het gelijk op tussen Nederland en Polen. Kay Smits nam de Nederlandse ploeg bij de hand en maakte de eerste vier doelpunten tegen de Polen, die slordig waren in de afronding. Ook Oranje had, mede door een sterke Poolse doelman, veel kansen nodig om tot scoren te komen. Halverwege was de stand gelijk: 11-11.