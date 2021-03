Lijsttrekkers in het NOS Jeugdjournaal: lachen en valsspelen, maar vooral inhoud

Dat willen ze eigenlijk allemaal wel. PVV-leider Wilders wil dat Nederland "een vrij land blijft". Klaver van GroenLinks noemde de aanpak van klimaatverandering "het allerbelangrijkste wat er is". Met als uiteindelijke consequentie "veel meer wilde dieren in Nederland".

Zo mochten de zes lijsttrekkers van de grootste partijen in een spreekbeurt van 30 seconden vertellen wat ze willen voor de toekomstige generatie. "Mijn eerste spreekbeurt in groep 5 ging over voetballen", begon CDA-leider Hoekstra. "En nu mag ik aan jullie iets vertellen over Nederland. We moeten ervoor zorgen dat we het net een beetje mooier aan jullie allemaal geven."

"Ik heb een vraag aan meneer Rutte: welk dier zou u voor een dag willen zijn?" Er kwamen wat lichtere onderwerpen aan bod, er werd veel gelachen en er was een quiz waarin flink werd valsgespeeld, maar de inhoud was leidend in het NOS Jeugdjournaal-verkiezingsdebat.

En VVD-lijsttrekker Rutte bleef bij de kinderen ook in zijn rol. Die van coronapremier. "We moeten zorgen voor lieve juffen en meesters", zei hij. Maar wel eerst het virus aanpakken. "Zodat jullie naar opa en oma kunnen."

Kaag van D66 wil Nederland wat schoner en eerlijker maken en zet in op onderwijs, zei ze tegen de aanwezige schoolklas uit Beverwijk. "En het belangrijkste daarbij is dat we aardig zijn voor elkaar."

Dat waren de lijsttrekkers in de studio in ieder geval wel. "Vaak zijn we het niet eens, maar uiteindelijk mogen we elkaar", zei Klaver op een vraag van een van de kinderen. "Niet zolang geleden ben jij nog komen eten", bracht Rutte in herinnering. "En daarvoor Geert nog."

Elke dag vlag hijsen

Naast dit gekeuvel waren er ook korte debatten, waarbij Wilders een paar keer aan de ene kant stond. Zo wil de PVV-leider dat op scholen elke ochtend de Nederlandse vlag wordt gehesen. Anderen waren daar niet voor te porren. Marijnissen: "Supermooie vlag, maar zonde van de tijd, die we beter kunnen gebruiken voor leuke dingen."

Aansluitend ging het over islamitische scholen. Die moeten dicht van Wilders. "Ik wil dolgraag dat islamitische kinderen een mooie toekomst hebben, dat ze een baan krijgen, dat ze Nederlandse vrienden krijgen", benadrukte de PVV-voorman. "Maar beter op een andere school."

Hoekstra was het er niet mee eens en een paar minuten later, toen het inmiddels ging over kleinere klassen, wilde Klaver er nog even op ingaan. "Er zitten misschien wel kinderen te kijken die op een islamitische school zitten. Ik wil tegen hen zeggen: Geert is de enige die vindt dat die scholen dicht moeten." Wilders: "Maar wij zijn wel drie keer zo groot als hij."

In de quiz die daarop volgde zaten de twee samen in een team, en waren ze weer gewoon vriendjes. Ze wonnen 'm overigens niet, want het duo Marijnissen-Rutte bleek meer te weten over onderwerpen als Billie Eilish, tye die (batikken) en panda-baby's (of eigenlijk bleken ze beter vals te kunnen spelen).

Toen weer door naar wat serieuzere kost: ouders die bij Chemelot werken, een boerendochter die vreesde voor het bedrijf van haar ouders en een vraag aan D66-leider Kaag. "Hoe gaat u om met haat, op social media enzo? "Wat ik doe, is niet kijken, niet lezen. En ik trek me er niks van aan. Mensen die haten, zijn eigenlijk ontzettend zielig."

Complimenten

En toen het sluitstuk van de uitzending. "Jullie hebben er allemaal mee te maken, met haat en kritiek", zei de presentator. "Dus het is tijd voor iets liefs, daar bent u vast allemaal aan toe." De zes lijsttrekkers bleken allemaal een gouden envelop onder te stoel te hebben, met daarin een compliment van de klas in de zaal.

Samengevat: Rutte is positief, Kaag een sterke vrouw, van Wilders is het knap dat hij het volhoudt ondanks alle beveiliging, Hoekstra oogt slim en enthousiast, Marijnissen ziet er goed uit en is stoer, Klaver kan goed koken (te zien op TikTok) en zijn krullen zijn ook niet mis.

En het dier van Rutte? Dat bleek een Duitse herder te zijn. Een antwoord dat tot enige verwarring leidde, want de vragensteller had wat anders verwacht. "Een hond ofzo."