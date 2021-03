Noord-Londen kleurt rood ondanks rabona, Moyes weer ten onder op Old Trafford

Alexandre Lacazette tekende voor de 2-1 - EPA

Noord-Londen is rood, tenminste voor even. De Noord-Londense derby tussen Arsenal en Tottenham Hotspur eindigde namelijk in 2-1 en dus mogen de fans van de middenmoter de komende tijd met de borst vooruit lopen. Voor beide ploegen is een van de felbegeerde bovenste vier plekken, recht gevend op deelname aan de Champions League, voorlopig nog ver weg. Dat gold niet voor het duel tussen Manchester United (tweede) en West Ham United (vijfde). Manchester United won de saaie topper met 1-0, dankzij een eigen doelpunt van verdediger Craig Dawson.

Moyes en Old Trafford: geen goede combinatie David Moyes presteert dit seizoen uitstekend met West Ham United en stiekem hoopte hij dan ook een einde te maken aan een bijzonder matige reeks. Sinds zijn ontslag als manager van Manchester United wist hij namelijk nog nooit te winnen op Old Trafford: van de veertien duels bij zijn oude werkgever verloor hij er tien en eindigden er vier in een remise.

David Moyes doet voor hoe je een bal moet koppen bij zijn terugkeer op Old Trafford. - Pro Shots

De Schotse coach moest wel een list verzinnen om het gemis van smaakmaker Jesse Lingard te compenseren. De huurling van Manchester United heeft namelijk in zijn contract staan dat hij niet tegen zijn eigenlijke werkgever mag aantreden. Die list kwam niet uit de verf. West Ham beperkte zich tot verdedigen en werd nauwelijks in problemen gebracht door het slordige aanvalsspel van United, waar Donny van de Beek ontbrak wegens een blessure. De enige wapenfeiten voor rust waren een kopbal naast het doel van Marcus Rashford en een schot van Mason Greenwood, die door doelman Lukasz Fabianski op de paal werd geduwd. Na rust kreeg de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer de voorsprong cadeau, toen Craig Dawson een corner in het eigen doel kopte.

Craig Dawson baalt na zijn eigen treffer tegen Manchester United. - Pro Shots

West Ham kroop daarna iets meer uit zijn schulp, maar echt spannend wilde het maar niet worden. Rashford raakte nog wel de paal.

Rabona, rood en woedende Mourinho Eerder op de avond begon Arsenal de Noord-Londense derby zonder aanvoerder en topscorer Pierre-Émerick Aubameyang, die disciplinair geschorst was. Toch had de thuisploeg in de eerste helft de touwtjes stevig in handen, zonder echt gevaarlijk te worden. Het vertrouwen van de fans groeide toen Son Heung-min, de uiterst succesvolle aanvaller van Spurs, al vroeg met een hamstringblessure naar de kant moest. Zijn vervanger, Erick Lamela, liet echter snel van zich horen. Met een fenomenale 'rabona' zorgde de Argentijn voor 0-1: achter het standbeen punterde hij de bal uiterst secuur in de verre hoek.

Erik Lamela schiet op bijzonder wijze en scoort ook tegen Arsenal - Reuters

Op slag van rust trok Martin Ødegaard de stand gelijk. Hij werd in de zestienmeter van Spurs gevonden door Kieran Tierney en schoof de bal beheerste in de hoek, al had hij wel het geluk dat de bal onderweg door de benen van Toby Alderweireld ging en door de Belg nog van richting werd veranderd.

Bale baalt, Mourinho kookt over De laatste keer dat de Spurs een competitiezege op het terrein van Arsenal wist te winnen was in 2010. Rafael van der Vaart was toen de grote man met een treffer en twee assists, waarvan een op Gareth Bale. Die Bale, dit seizoen teruggekeerd van Real Madrid, kende een moeizame start maar leek de laatste weken juist weer op de oude, doeltreffende goalgetter van weleer. Groot was dan ook zijn frustratie toen hij na amper een uur door trainer José Mourinho naar de kant werd gehaald. Op weg naar de kleedkamer gunde de Welshman zijn coach geen blik waardig.

Gareth Bale en trainer José Mourinho gunnen elkaar geen blik waardig in de derby met Arsenal. - Pro Shots

Even later werd bereikte het humeur van Mourinho het kookpunt toen Arsenal een strafschop in de schoot geworpen kreeg. Alexandre Lacazette nam met een wilde uithaal het doel van Hugo Lloris onder vuur, maar miste de bal volledig. Zijn doorzwaaiende been kwam echter in aanraking met de aanglijdende Davinson Sanchez en dat was voor arbiter Michael Oliver reden om naar de stip te wijzen. Lacazette benutte de strafschop zelf: 2-1. Rood Lamela Daarna ging het van kwaad tot erger, zeker toen Lamela met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. Harry Kane nog wel het net te vinden, maar die gelijkmaker werd geannuleerd wegens buitenspel. Ook een knappe vrije trap van Kane in de uiterste slotfase leverde geen goal op: de bal belandde op de paal. En zo kroop Arsenal (nog wel op de teleurstellende tiende plaats) dichter in de richting van de Londense aartsrivaal, dat zevende staat. Het verschil is nog maar vier punten.

Strijd bovenin West Ham United blijft vijfde op 48 punten, drie minder dan nummer vier Chelsea. West Ham heeft echter - net als directe concurrenten Everton, Tottenham Hotspur, Liverpool, Aston Villa (zelfs twee) en Arsenal een duel minder gespeeld. Dat de titel dit haar naar Manchester City zal gaan lijkt vrijwel zeker. City heeft 14 punten meer dan stadgenoot United, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft.