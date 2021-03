Arsenal wint Noord-Londense derby, ondanks fenomenale treffer Lamela

Noord-Londen is rood, tenminste voor even. De Noord-Londense derby tussen Arsenal en Tottenham Hotspur eindigde namelijk in 2-1 en dus mogen de fans van de middenmoter de komende tijd met de borst vooruit lopen.

Arsenal begon de derby zonder aanvoerder en topscorer Pierre-Émerick Aubameyang, die disciplinair geschorst was. Toch had de thuisploeg in de eerste helft de touwtjes stevig in handen, zonder echt gevaarlijk te worden.

Op slag van rust trok Martin Ødegaard de stand gelijk. Hij werd in de zestienmeter van Spurs gevonden door Kieran Tierney en schoof de bal beheerst in de hoek.

Bale baalt, Mourinho kookt over

De laatste keer dat de Spurs de derby op het terrein van Arsenal wist te winnen was in 2010. Rafael van der Vaart was toen de grote man met een treffer en twee assists, waarvan een op Gareth Bale.

Die Bale, dit seizoen teruggekeerd van Real Madrid, kende een moeizame start maar leek de laatste weken juist weer op de oude, doeltreffende goalgetter van weleer.

Groot was dan ook zijn frustratie toen hij na amper een uur door trainer José Mourinho naar de kant werd gehaald. Op weg naar de kleedkamer gunde de Welshman zijn coach geen blik waardig.

Even later werd bereikte het humeur van Mourinho het kookpunt toen Arsenal een strafschop in de schoot geworpen kreeg. Alexandre Lacazette nam met een wilde uithaal het doel van Hugo Lloris onder vuur, maar miste de bal volledig. Zijn doorzwaaiende been kwam echter in aanraking met de aanglijdende Davinson Sanchez en dat was voor arbiter Michael Oliver reden om naar de stip te wijzen. Lacazette benutte de strafschop zelf: 2-1.

Rood Lamela

Daarna ging het van kwaad tot erger, zeker toen Lamela met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. Harry Kane nog wel het net te vinden, maar die gelijkmaker werd geannuleerd wegens buitenspel. Ook een knappe vrije trap van Kane in de uiterste slotfase leverde geen goal op: de bal belandde op de paal.

En zo kroop Arsenal (nog wel op de teleurstellende tiende plaats) dichter naar de Londense aartsrivaal, dat zevende staat. Het verschil is nog maar vier punten.