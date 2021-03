Merkels CDU en AfD krijgen klappen in twee Duitse deelstaatverkiezingen

Bij de verkiezingen in twee Duitse deelstaten heeft de CDU, de partij van bondskanselier Merkel, volgens exitpolls verloren. De zwaarste klappen lijken volgens de ZDF te vallen in Rijnland-Palts, waar de CDU met 27,6 procent van de stemmen inlevert ten opzichte van 2016, toen de christendemocraten nog 31,8 procent haalden.

De sociaaldemocratische SPD blijft in die deelstaat ondanks een licht verlies de grootste partij met 35,7 procent van de stemmen. De Groenen zijn in Rijnland-Palts de grote winnaar en zijn met 9,3 procent de derde partij van de deelstaat.

In Baden-Württemberg blijven de Groenen de grootste partij. Volgens prognoses krijgen ze 32,7 procent van de stemmen. De CDU krijgt daar naar verwachting 24,1 procent, 2,9 procentpunt minder dan in 2016.

Ook AfD in mineur

In beide deelstaten kan ook de rechts-populistische AfD rekenen op minder stemmen dan vijf jaar geleden. Die partij raakt ongeveer een derde van zijn kiezers kwijt op beide plaatsen en haalt in Rijnland-Palts 8,3 procent van de stemmen en in Baden-Württemberg 9,7 procent.

De eerste exitpolls werden om 18.00 uur bekend. Toen was het verlies van de CDU nog groter en leek de AfD een minder groot aantal stemmen te verliezen vergeleken met 2016. Dat beeld kantelde gedurende de avond, omdat er in de eerste resultaten geen poststemmen waren verwerkt. Vooral aanhangers van de Groenen en de CDU stemden per post, AfD'ers veel minder.