Ajax neemt verder afstand van PSV met simpele zege bij PEC

Toen Ajax even aanzette, werd het grote niveauverschil tussen beide teams direct zichtbaar. Na een aanval over meerdere schijven plaatste David Neres, die de voorkeur kreeg boven zijn Braziliaanse landgenoot Antony, de bal met links in de verre hoek.

Tien minuten later was het weer raak. Mustafa Saymak verspeelde de bal op rand eigen strafschopgebied aan Sébastien Haller en via Davy Klaassen en Dusan Tadic kwam de bal voor het doel bij Nicolás Tagliafico. De Argentijn was net iets sneller bij de bal dan PEC-doelman Xavier Mous en maakte zijn eerste eredivisiegoal van het seizoen.

Vijf wissels met oog op Young Boys

Na rust kon Ten Hag het zich permitteren om eerst Sean Klaiber, voor Rensch, en Oussama Idrissi, voor Neres, speeltijd te gunnen en later voerde hij met Jurgen Ekkelenkamp voor Tagliafico, Mohammed Kudus voor Klaassen en Antony voor Tadic nog drie wissels door. Ook met de invallers bleef Ajax zonder echt goed te spelen oppermachtig en had PEC niets in te brengen.

En zo kende Ajax een probleemloze laatste wedstrijd voor de return van donderdag tegen Young Boys in de Europa League. Haller, zoals bekend donderdag niet speelgerechtigd, had nog graag gescoord, maar PEC-doelman Xavier Mous zat de Fransman twee keer dwars en in blessuretijd ging een inzet van Haller achter het standbeen net naast.