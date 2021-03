Tevreden Verstappen na F1-test: 'Nieuwe auto doet wat we hoopten'

"Ik ben erg positief. Het voelt goed: de kersverse RB16B lijkt betrouwbaar. Hopelijk is hij ook snel genoeg, maar dat weten we nog niet."

Max Verstappen weegt zijn woorden na drie nagenoeg vlekkeloze Formule 1-testdagen in Bahrein, waarin hij de snelste was. "Het belangrijkste is dat we de auto leren begrijpen en dat gaat lekker."

Het gaat te ver om te zeggen dat Red Bull Racing klaar is voor de start van het seizoen, over twee weken op hetzelfde circuit. Alle F1-teams gaan de datastroom die de rondjes op het Bahrain International Circuit hebben opgeleverd minutieus analyseren. Doel: de nieuwe auto's finetunen. Voor het ene team een kwestie van puntjes op de i, voor de ander een monsterklus. Duidelijk is wel dat het vertrouwen van Verstappens renstal een 'boost' heeft gekregen.

Probleemloze rondjes

"We moeten aan wat kleine dingetjes werken, maar er is niks schokkends waar we mee aan de bak moeten", blikt Verstappen terug op de testdagen. "Ik ben vooral blij met het aantal probleemloze rondjes dat we hebben afgelegd. We hebben allerlei dingen uitgeprobeerd en daar kunnen ze nu in de fabriek mee aan de slag. Het kan en moet nog veel beter. Een Formule 1-auto is nooit perfect."

Waar topteam Mercedes in Bahrein veel kostbare tijd verloor door technische problemen, reparaties, spins en schuivers, verliep de test voor Red Bull Racing voor 99% volgens plan. "We hebben gewoon ons geplande programma afgewerkt", vertelt Verstappen. "Het is prima verlopen, maar voor echte conclusies is het te vroeg. Ik heb geen rondjes op de limiet gereden. Dat heeft nu nog geen zin."