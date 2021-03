Tien jaar oorlog in Syrië: 'Bij vrede zal wederopbouw nog tien jaar duren'

"Natuurlijk mis je het land waar je bent opgegroeid", zegt Reber Soulaiman uit Aleppo. Hij vluchtte in 2013 via Turkije naar Nederland. "Het was alleen maar mooi daar. Maar het is onmogelijk om nog terug te gaan. Er is daar geen leven meer voor me."

Morgen is het tien jaar geleden dan demonstraties in Daraa en Damascus bloedig werden neergeslagen en de burgeroorlog begon. Nog steeds is Syrië een land in puin.

De bombardementen zijn misschien grotendeels gestopt, maar de oorlog is nog zeker niet voorbij. President Assad heeft zo'n 65 procent van het land heroverd op rebellengroepen en IS, "maar in de provincie Idlib is nog een frontlinie", zegt journalist Fernande van Tets. "Daar valt nog weleens een bom, en er zijn schermutselingen tussen groepen."

Aanslagen, corona en corruptie

Het regeringsgebied is niet veel veiliger: het lijdt nog onder aanslagen, maar ook onder corona, corruptie en een zware economische crisis. Tegenstanders van het regime van Assad worden opgepakt. "Het is moeilijk te verkroppen voor de achterblijvers dat ze tien jaar oorlog hebben overleefd, en nu nog dit moeten verduren."

Van Tets werkte een jaar voor een VN-afdeling in Syrië, maar vertrok uit frustratie over de machteloosheid van de organisatie. Over haar ervaringen schreef ze het boek Vier seizoenen in Damascus. "De VN doet veel goed werk, maar moet onderhandelen met het regime om überhaupt in het gebied te mogen komen. De hulp komt daardoor terecht in regio's die trouw bleven aan Assad: daar hebben ze de voedselpakketten ook nodig, maar anderen mogelijk nog meer."

Kritiek wordt niet gewaardeerd. "Als je als buitenlander je mond opentrekt, wordt je visum niet verlengd. Dat is een heel elegante manier om mensen het land uit te gooien; Syriërs zelf hebben een groter probleem."