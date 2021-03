Bazoer na disciplinaire schorsing: 'Media hebben het opgeblazen'

Bazoer baalt van tweede gele kaart: 'Kom op, dit was wel heel erg licht' - NOS

Riechedly Bazoer keerde na een veelbesproken incident op de training bij Vitesse terug in de basis tegen FC Utrecht. Hij kon met zijn ploeggenoten de drie punten vieren, maar pakte in de slotfase zijn tweede gele kaart.

Bazoer vond zijn rode kaart ietwat overdreven. "De eerste gele kaart kan je geven. De tweede, ja, kom op. Dat was heel erg licht. De scheidsrechter was in de tweede helft met geel aan het strooien. Wedstrijden speel je op het randje. Dan kan dit gebeuren."

Terugblikken op het eerdere incident op de training met Daan Huisman en de woordenwisseling met trainer Thomas Letsch wilde hij ook wel even. Volgens Bazoer is de kou uit de lucht.

"Ik denk dat de media het hebben opgeblazen. Ik heb dinsdag een goed gesprek gehad met trainer Thomas Letsch en de technisch directeur (Johannes Spors, red.). Ik heb een goede relatie met de trainer, nog steeds. Ik ben blij dat we het achter ons hebben gelaten."

Volgende week tegen Willem II is Bazoer geschorst. "We hebben goede spelers die dat op kunnen vangen. Ze hebben zonder mij ook van AZ gewonnen. Het moet goedkomen."