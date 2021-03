Roglic verspeelt na dubbele val in slotetappe eindzege Parijs-Nice

Primoz Roglic heeft in de laatste etappe van Parijs-Nice de eindoverwinning verspeeld. De kopman van Jumbo-Visma ging tot twee keer toe onderuit en verloor daardoor in de laatste twintig kilometer de aansluiting met het peloton.

Toch lukte het Roglic niet om in de groep met favorieten te blijven. In een afdaling ging hij opnieuw onderuit, waardoor hij voor de tweede keer een gat moest zien te dichten met het peloton.

Al vroeg in de etappe ging geletruidrager Roglic onderuit. De Sloveen kon snel terugkeren in het peloton, maar hield wel een aantal flinke schaafwonden over aan zijn val.

Toch was het de Duitser van Bora-Hansgrohe die, net als in 2020, als winnaar van Parijs-Nice gehuldigd werd.

Net als in de Tour de France van vorig jaar, leek hem de winst op de slotdag niet meer te kunnen ontgaan. Roglic ging namelijk met een geruststellende voorsprong van 52 seconden op nummer twee Maximilian Schachmann de slotetappe in.

De 31-jarige kopman van Jumbo-Visma kwam geïsoleerd te zitten, zag het peloton steeds verder wegrijden en kwam ruim drie minuten later dan etappewinnaar Magnus Cort Nielsen over de streep.

Schachmann greep echter zijn kans op het moment dat hij hoorde dat de gedoodverfde winnaar op achterstand reed. Hij liet zijn ploeg het tempo flink opschroeven, in de hoop dat Roglic niet meer zou kunnen terugkeren. Dat plan lukte.

Parijs-Nice kon voor het tweede jaar op rij niet finishen in Nice. In 2020 werd besloten de laatste etappe te schrappen in verband met de coronapandemie, dit jaar wilde de burgemeester van Nice de binnenstad niet op slot gooien voor de koers, juist nu de inwoners van de stad na een strenge lockdown dit weekeinde weer naar buiten mochten.

De achtste en laatste etappe werd zodoende in zijn geheel verschoven naar het noorden, met start in Le Plan du Var en de finish 92 kilometer verderop in Levens.