PSV-coach Schmidt baalt: 'Die statistiek moet eraan, volgende week tegen AZ'

"Die statistiek moet eraan, volgende week tegen AZ." PSV-trainer Roger Schmidt toont zich strijdbaar na het 1-1 gelijkspel thuis tegen Feyenoord. Het was de vijftiende keer op rij dat er niet gewonnen werd van Ajax, Feyenoord of AZ.

Mede door het puntenverlies in de topwedstrijden staat PSV ver achter op koploper Ajax. Maar ook op dat vlak geeft de Duitser niet op: "Of zij al kampioen zijn? Nee, nog niet."

Volgende week zondag gaat PSV op bezoek bij AZ, de laatste topwedstrijd van de Eindhovenaren dit seizoen. "Wat we missen is die laatste klap. We hebben ook vandaag weer sterke fases waar we meer uit moeten halen. Een doelpunt, dat is wat er mist."

