Groot Spaans distributienetwerk voor drugs opgerold, leverde ook aan Nederland

De politie in Spanje heeft een drugsnetwerk opgerold dat verantwoordelijk was voor het doorsluizen van grote hoeveelheden hasj en cocaïne naar Midden-Europa en Nederland. Bij meerdere invallen in diverse provincies, waaronder Madrid en Valencia, zijn twaalf mensen opgepakt en is 600 kilogram cocaïne in beslag genomen.

Volgens de politie gaat het om het grootste distributienetwerk van Madrid. Onder de arrestanten is een 'drugsadvocaat' die rechtsbijstand gaf, de "zeer gewelddadige" bende adviseerde over witwaskwesties en zelf ook transacties uitvoerde. De leider van de bende komt uit Marokko en werd bijgestaan door familieleden en kennissen.

Bij de huiszoekingen zijn verder nog vuurwapens, boksbeugels, een katana, 700.000 euro in contanten en twintig voertuigen - waaronder een Ferrari met een waarde van 250.000 euro - ingenomen.

In deze video op Twitter is onder meer te zien hoe de politie contanten vindt in een systeemplafond: