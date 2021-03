Moeizame zege koploper Inter bij tegen degradatie strijdend Torino

Koploper Internazionale heeft in de Serie A een moeizame 2-1 zege geboekt bij nummer achttien Torino. Aartsrivaal AC Milan, tweede op zes punten, speelt later vanavond thuis tegen Lazio.

Inter, met Stefan de Vrij in de basis, was naar Turijn afgereisd in de wetenschap dat het zijn laatste zeven competitiewedstrijden had gewonnen. De ploeg begon dan ook overtuigend aan het duel en kwam al na vier minuten bijna op 0-1 door een kopbal van Lautaro Martínez.

Daar bleef het echter bij in de eerste helft, waarin ook Torino één kans kreeg: uit een vrije trap kopte Simone Verdi op de paal.

Fraaie assist

Uit een wat makkelijk gegeven penalty zorgde Romelu Lukaku na een uur voor 0-1. Een hoekschop bracht Torino langszij: maar liefst vier Inter-verdedigers vielen om en Antonio Sanabria profiteerde dankbaar.

Het duel was hard op weg op een remise uit te draaien, maar Martínez wist dat kort voor tijd te voorkomen. De Argentijn kopte knap raak na een al even fraaie assist van de vier minuten eerder ingevallen Alexis Sánchez.