Moeizame zege Inter bij Torino, perfecte hattrick Ronaldo bij jubileum

Juventus spoelde tegen Cagliari de pijnlijke uitschakeling in de Champions League van afgelopen week door FC Porto weg. De nummer drie van de Serie A, met Matthijs de Ligt in de basis, won op Sardinië met 3-1 en hield het gat met Inter op tien punten.

Het duel was hard op weg op een remise uit te draaien, maar Martínez wist dat kort voor tijd te voorkomen. De Argentijn kopte knap raak na een al even fraaie assist van de vier minuten eerder ingevallen Alexis Sánchez.

Inter, met Stefan de Vrij in de basis, was naar Turijn afgereisd in de wetenschap dat het zijn laatste zeven competitiewedstrijden had gewonnen. De ploeg begon dan ook overtuigend aan het duel en kwam al na vier minuten bijna op 0-1 door een kopbal van Lautaro Martínez.

Koploper Internazionale heeft in de Serie A een moeizame 2-1 zege geboekt bij nummer achttien Torino. Aartsrivaal AC Milan, met zes verliespunten meer, speelt later vanavond thuis tegen Lazio.

Voor Cristiano Ronaldo was het zijn zeshonderdste competitieduel op het hoogste niveau (25 in de Portugese Superliga, 196 Premier League, 292 La Liga en 87 Serie A). De 36-jarige spits sierde dat jubileum op door nog voor de pauze een hattrick te produceren, een zogeheten perfecte nog wel: een doelpunt met de linkervoet, eentje met rechts (een penalty) en eentje met het hoofd.

Het was voor Ronaldo, die in de Serie A topscorer is met 23 doelpunten, de zevende 'perfecte' in zijn loopbaan. De eerste zes noteerde hij in het shirt van Real Madrid.

Na de pauze stokte de Turijnse productie, al had Ronaldo bij het scheiden van de markt nog een vierde treffer op zijn voet. Oog in oog met doelman Alessio Cragno faalde de Portugees, die zijn enige andere hattrick in de Serie A ook al tegen Cagliari had gemaakt. Via Gabriele Zappa redde de thuisploeg de spreekwoordelijke eer.