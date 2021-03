Den Bosch stunt in vriendentwist en bezorgt Bloemendaal eerste nederlaag

De hockeyers mochten na een internationale onderbreking vanwege de Pro League weer aan de slag in de Tulp Hoofdklasse. In die Pro League was Eric Verboom als assistent-coach van de Duitse ploeg twee keer te sterk voor Oranje, waar Rick Mathijssen als assistent op de bank zat.

Zondag troffen beide coaches elkaar opnieuw. En weer was het Verboom, die als coach van Den Bosch met de zege ging lopen. Middenmoter Den Bosch verraste vriend en vijand door koploper Bloemendaal (gecoacht door Matthijssen) het eerste verlies van dit seizoen te bezorgen.

Ook was het de wedstrijd van de Boxtelse jeugdvrienden Jelle Galema (Den Bosch), Glenn Schuurman en Roel Bovendeert (Bloemendaal). De laatste maakte afgelopen weekend tegen Duitsland zijn rentree in het Nederlands elftal, nadat hij de plaats in de selectie had ingenomen van Galema.

In Den Bosch maakte Koen Bijen na nog geen halfuur spelen de 1-0. Het lukte Bloemendaal daarna niet meer die achterstand om te draaien tegen de uitstekende Bossche defensie. Na twaalf gewonnen wedstrijden was het de eerste nederlaag voor de koploper.