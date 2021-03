Net afgestudeerd als stewardess of evenementenmanager: wat moet je dan?

Het lijkt een somber vooruitzicht voor studenten die de komende maanden gaan afstuderen in een sector die hard getroffen is door de coronacrisis. Want al meer dan een jaar liggen de luchtvaart, horeca en evenementensector zo goed als stil. Toch zien veel mbo-studenten hun kansen op de arbeidsmarkt rooskleurig in. Nieuwsuur spreekt met vier studenten die de komende maanden hun diploma halen. Cynthia van Beek (19), opleiding manager horeca

De horeca ligt grotendeels stil, dus moet Cynthia wachten totdat ze haar eindstage bij een vakantiepark kan lopen. Toch hoopt ze nog voor de zomer haar diploma op te halen. Zorgen om de toekomst heeft ze niet: "Door de crisis zijn veel mensen in de horeca iets anders gaan doen. En dus zijn hotels en restaurants nu al op zoek naar personeel. Het coronavirus is binnenkort weg en dan heb ik, denk ik, een goede kans op een baan." Vroeger droomde Cynthia van een eigen pannenkoekenrestaurant, maar nu wil ze manager worden in een leuk hotel. Om dat te bereiken gaat ze nog doorstuderen op het hbo. "Ik ben nog heel jong en aan een extra diploma heb je nog meer. In de tussentijd kun je nog extra praktijkervaring opdoen. Ik denk dat het allemaal win-win is." Adriaan Goemans (20), opleiding vliegtuigtechniek

Student vliegtuigtechniek Adriaan Goemans klimt door een klein luik in de staart van een vliegtuig. In deze kleine donkere ruimte controleert hij de elektriciteitsdraden. Precies wat hij voor ogen had toen hij aan deze opleiding begon: sleutelen aan vliegtuigen. Adriaan moet nog een paar laatste examens doen en dan is hij klaar. Helaas zijn er op dit moment weinig banen bij de grote vliegtuigmaatschappijen. Toch denkt hij niet dat hij straks zonder werk zit: "We zijn vrij breed geschoold. Dingen zoals connectoren, die kom je ook tegen in scheepvaart, ruimtevaart, motorvoertuigen en treinen. Dus zijn er kansen. Maar goed, je komt hier voor vliegtuigen, dus je wil ook aan vliegtuigen werken. Dat is teleurstellend." Toch is deze dip op de arbeidsmarkt geen probleem voor Adriaan. Hij gaat naar het hbo, naar de opleiding Aeronautical Engineering. "Dat geeft me nog vier jaar de ruimte. Als de arbeidsmarkt straks weer normaal is, kun je nog steeds sleutelen in de luchtvaart met je mbo-diploma." Lisa Mulder (20), opleiding marketing, communicatie en evenementen

Heel voorzichtig rijdt Lisa Mulder in de Lamborghini van haar stagebedrijf. Ze verhuren de sportauto op dit moment aan bruidsparen. Normaal organiseert het evenementenbedrijf bedrijfsuitjes en evenementen. Precies wat Lisa leuk vindt om te doen: "Een evenement regelen en daarna uitvoeren, samen met een team." Ondanks dat er nauwelijks evenementen zijn, ziet Lisa ook op korte termijn genoeg kansen op de arbeidsmarkt. Deze zomer gaat ze afstuderen. "Ik zie het positief in. Als er meer vaccinaties zijn gezet, zullen de evenementen ook weer doorgaan. Dan kan ik echt wel een baan vinden." Doorstuderen ziet Lisa niet zitten, maar ze heeft wel een plan B. "Ik zie mijzelf totaal niet op een hbo. Ik leer liever in de praktijk. Dus mocht er nog geen werk zijn, wil ik mijn cv gaan uitbreiden met korte studies." Lindy Heer (19), opleiding stewardess