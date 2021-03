Vitesse omzeilt lastige Utrechtse klip, Bazoer krijgt rode kaart in slotfase

Met de na een disciplinaire straf teruggekeerde Riechedly Bazoer heeft Vitesse de lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht gewonnen. Het werd 3-1 in de Domstad. Bazoer kreeg in de slotfase van het duel wel zijn tweede gele kaart en moest dus inrukken.

De verdediger keerde woensdag terug in de selectie, nadat hij enkele dagen persona non grata was geweest na een opstootje op de training en een woordenwisseling met trainer Thomas Letsch vorige week zaterdag.

Met Bazoer in de ploeg, maar zonder de geschorste Oussama Tannane, lieten de kansen in de eerste helft lang op zich wachten. Het eerste schot van Utrecht op doel was echter raak. Op aangeven van Bart Ramselaar sloeg Gyrano Kerk toe.

Vitesse kwam echter voor rust nog langszij. Een voorzet van Danilho Doekhi werd door Oussama Darfalou binnen gewerkt met het hoofd.