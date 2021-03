Weer laat PSV punten liggen in een topwedstrijd: 1-1 tegen Feyenoord

PSV heeft in de eredivisie opnieuw punten laten liggen in een topwedstrijd. In Eindhoven speelde de achtervolger van koploper Ajax met 1-1 gelijk tegen Feyenoord. Vooral de eerste helft was opwindend.

Het is al de vijftiende wedstrijd op rij waarin PSV niet kan winnen van Ajax, Feyenoord of AZ. Eerder dit jaar werd er met 3-1 verloren bij Feyenoord, er waren twee gelijke spelen tegen Ajax en thuis tegen AZ werd er ook met 3-1 verloren.

De achterstand van PSV op Ajax is nu vijf punten. De Amsterdammers hebben bovendien twee duels minder gespeeld. Feyenoord blijft vijfde in de eredivisie.