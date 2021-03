Den Bosch en Amsterdam declasseren laagvliegers, SCHC wint met pijn en moeite

Na de internationale onderbreking voor de Pro League is de hockey hoofdklasse weer van start gegaan. In de hoofdklasse voor vrouwen hadden Den Bosch en Amsterdam, de nummers één en twee van de competitie, een makkelijke middag. SCHC, de nummer drie van de ranglijst, moest wél alle zeilen bijzetten, maar wist uiteindelijk toch de winst te grijpen.

Koploper Den Bosch ging op bezoek bij laagvlieger Kampong en stond na een halfuur spelen al met 4-0 voor door goals van Lidewij Welten, Sanne Koolen en Ireen van den Assem (2). De statistieken van de eerste helft schetsten het beeld van een zeer eenzijdige wedstrijd: de Bossche vrouwen hadden liefst 70 procent balbezit, schoten acht keer op doel en mochten zeven strafcorners nemen.

Kampong wist niet een keer tot een schot op doel te komen en mocht evenmin een strafcorner nemen. Na rust veranderde er vrijwel niets aan het spelbeeld, al nam Den Bosch iets gas terug. De Brabantse grootmacht volstond in het tweede bedrijf met een treffer, gemaakt door Emmeline Oonk.

Topdrie houdt stand

Amsterdam ondervond op bezoek bij het in de onderste regionen bivakkerende Victoria ook weinig verzet. Michelle Fillet, Freeke Moes, Marijn Veen en Felice Albers brachten de 4-0 eindstand op het scorebord in Rotterdam.

SCHC had de handen vol aan Pinoké, wat in schril contrast stond met de vorige ontmoeting tussen beide teams toen de ploeg uit Bilthoven met 5-0 veel te sterk was voor de Amsterdammers. Dit keer trok SCHC met veel moeite een 2-1 zege over de streep.

Kelly Hoyng-Jonker schoot Pinoké op voorsprong, maar niet veel later bracht Ginella Zerbo SCHC weer op gelijke hoogte. Op slag van rust kwam SCHC door strafcornerkanon Yibbi Jansen op een 2-1 voorsprong. In het derde kwart van de wedstrijd ging Pinoké nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker en werd de nummer drie van de ranglijst veelvuldig in het nauw gedreven, maar uiteindelijk haalde SCHC schadevrij het eindsignaal.

Pien Dicke had in de slotfase zelfs nog een grote kans om SCHC op 3-1 te brengen, maar haar backhand ging hoog over. Door de zege houdt SCHC aansluiting met de top.

Bekijk hieronder de uitslagen en de stand van de Hoofdklasse Dames na de veertiende speelronde. Speelronde twaalf werd vanwege de vrieskou afgelast en wordt op 25 maart ingehaald.