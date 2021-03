Van der Poel blijft Pogacar nipt voor na indrukwekkende solo in Tirreno

Terwijl het zachtjes was gaan regenen meldden de favorieten zich stilaan in de voorste gelederen van het peloton. Onder impuls van Van der Poel dunde die meute snel uit, waarvan onder meer de met materiaalpech kampende Julian Alaphilippe, de winnaar van de tweede etappe, het slachtoffer werd.

Davide Ballerini, Pello Bilbao, Jonas Rickaert, Robert Stannard en wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna arriveerden met een minuut of vier voorsprong op het peloton als eersten bij het circuit rond Castelfidardo. Die marge liep echter snel terug. Het scenario van vorig jaar, toen Van der Poel als lid van een vroege kopgroep deze etappe op zijn naam bracht, kon derhalve in de prullenbak.

Het was in de Italiaanse rittenkoers de dag van de 'Tappa dei Muri', ofwel de etappe van de muurtjes: na een vlakke aanloop van zo'n 100 kilometer kregen de renners vier ronden vol korte, steile klimmetjes voor de kiezen.

De vijfde etappe in Tirreno-Adriatico, 205 kilometer van Castellalto naar Castelfidardo, is een prooi geworden voor Mathieu van der Poel. De Nederlandse kampioen, die deze rit vorig jaar ook naar zijn hand zette, kwam na een solo van 50 kilometer als eerste over de meet.

Met nog een kleine 60 kilometer voor de boeg was het gedaan met de oorspronkelijke kopgroep. Kort daarop versnelde de Colombiaan Egan Bernal op een van de venijnige klimmetjes. Hij werd als eerste gevolgd door landgenoot Sergio Higuita, waarna ook Tadej Pogacar, Wout van Aert en Van der Poel aansloten.

Etende Van der Poel

Toen op 50 kilometer van de meet een hergroepering nabij was, besloot de etende Van der Poel het in zijn eentje te proberen. De winnaar van rit drie had al vlot 20 seconden te pakken. De Nederlandse kampioen wenste zich, anders dan zaterdag het geval was, niet te sparen en trok ondanks de opstekende wind vol door.

Terwijl de voorsprong van Van der Poel, naar de Tirreno gekomen om zich in vorm te rijden voor Milaan-Sanremo van volgend weekeinde, naar een dikke minuut was gegroeid, moest in de achtervolgende groep Higuita, de nummer drie van het klassement, passen.

De koploper bleef gestaag aan zijn voorsprong werken - bij het ingaan van de slotronde al bijna drie minuten - terwijl in de sterke achtervolgende groep klassementsleider Pogacar en Van Aert (tweede op 35 tellen in de rangschikking) elkaar nauwlettend in de gaten hielden.

Pogacar demarreert

De Sloveense drager van de blauwe leiderstrui nam op 17 kilometer van de finish afstand van zijn Belgische belager, die de demarrage van de Tourwinnaar niet wist te beantwoorden. Pogacar achterhaalde de eerder ontsnapte Marc Soler en Fabio Felline, maar liet ze ook weer heel snel achter zich.

De voorsprong van Van der Poel, die de pedalen niet meer zo soepel rond kreeg, slonk snel. Hij begon de laatste stijgende kilometers met een voordelige marge van 48 seconden. Onder de vlag van de laatste kilometer waren er daar nog zo'n 13 van over, op de streep nog slechts 10.