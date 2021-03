PSV-huurling Doan bezorgt Bosz en Leverkusen volgende kater

Het lek bij Bayer Leverkusen is nog niet boven. De thuiswedstrijd tegen laagvlieger Arminia Bielefeld ging met 2-1 verloren, waardoor de ploeg van Peter Bosz naar de zesde plek is gezakt in de Bundesliga.

Na de winterstop is Leverkusen volledig de weg kwijt. Slechts drie competitieduels werden gewonnen en bovendien werd het door Rot-Weiss Essen en Ajax-tegenstander Young Boys uitgeschakeld in respectievelijk de DFB-Pokal en de Europa League.

De 1-0 zege vorige week tegen Borussia Mönchengladbach leek de ommekeer te zijn, maar tegen Bielefeld ging het toch weer mis. PSV-huurling Ritsu Doan opende na zeventien minuten de score door Edmond Tapsoba te slim af te zijn.