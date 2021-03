Ajax vrouwen verspelen koppositie door verrassend verlies tegen PEC Zwolle

Ajax beet daarna wel een paar keer van zich af, maar tot de gelijkmaker leidde dat niet. In de blessuretijd dacht Ajax alsnog de met de schrik vrij te komen, toen de bal tegen de hand van PEC-verdedigster Imre van der Vecht kwam, maar de scheidsrechter zag er geen opzet in en weigerde daarom een strafschop te geven.

Daarmee liet Ajax de mogelijkheid liggen om weer aan kop te komen in de eredivisie. Vorige week raakten de Amsterdamse vrouwen die positie kwijt, maar bij een overwinning vandaag op Zwolle zou de ploeg weer aan de leiding zijn gekomen. Vanaf de eerste minuut was echter duidelijk dat de thuisploeg geen genoeglijke middag zou beleven. Zwolle speelde brutaal en wist het Ajax enkele keren knap lastig te maken.

De beste vier teams van de vrouwen eredivisie plaatsen zich voor de play-offs, hoewel de competitie nog niet volledig is gespeeld zijn PSV, Ajax, FC Twente en ADO Den Haag al zeker van een plek. Bij het ingaan van de play-offs worden de behaalde punten gehalveerd en strijden de vier teams in een kampioenspoule om de landstitel.

ADO wist zich vrijdagavond te verzekeren van een plek in de play-offs door met 4-1 van VV Alkmaar te winnen. Met nog twee reguliere wedstrijden te gaan en een voorsprong van zeven punten is ADO niet meer in te halen door sc Heerenveen.

De vrouwen van Ajax moeten het nog altijd zonder voormalig Oranje-international Desiree van Lunteren stellen. De voetbalster beviel in december van een zoon en werkt momenteel aan haar rentree bij de club uit Amsterdam.

Na dit seizoen treffen de vrouwen van Ajax hun teamgenoot nog wel op het veld, maar dan in het shirt van PSV. Van Lunteren maakte onlangs bekend de overstap naar de club uit Eindhoven te maken.

De transfer naar de directe concurrent kwam voor velen als een verrassing, aangezien de 28-jarige Van Lunteren bij Ajax alle ruimte kreeg om aan haar terugkeer te werken. "Ik kan me voorstellen dat het zo wordt gezien, maar voor mij is de keuze logisch", zei Van Lunteren toen.

'Alles gedaan om haar te houden'

Ajax-coach Danny Schenkel reageerde vandaag voor de camera van ESPN op het nieuws van de transfer: "Ik was verrast, had het niet zien aankomen. Maar het is haar keuze en dat moet je respecteren. We hebben er denk ik alles aan gedaan om haar te houden, hebben haar na de zwangerschap een traject aangeboden om wedstrijdfit te worden. Desiree maakt een andere keuze en dat is aan haar."

Voor Van Lunteren was de keuze om naar PSV te gaan niet moeilijk. "Ik was toe aan iets nieuws en wilde in Nederland actief blijven. Het eerste gesprek dat ik met PSV, de trainer en manager had, was erg positief. Daarna was de keuze vrij makkelijk", aldus de voetbalster.