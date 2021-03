Zwalkend VVV in jubileumduel onderuit tegen provinciegenoot Fortuna

VVV-Venlo heeft voor de zevende keer op rij verloren in de eredivisie. De Limburgse strijd tegen Fortuna Sittard eindigde in 1-3.

Topscorer Georgios Giakoumakis keerde na twee duels afwezigheid terug in de basis bij de Venlonaren, maakte weliswaar zijn 24ste treffer, maar kon niet voorkomen dat VVV opnieuw struikelde. De nummer vijftien heeft op de ranglijst nog maar een punt voorsprong op Willem II.

De eerste helft in Stadion De Koel was nauwelijks het aanzien waard. Alleen na tien minuten was er sprake van opwinding. Fortuna-aanvaller Lisandro Semedo ontsnapte aan de aandacht van Leon Guwara en rondde de pass van Mats Seuntjes beheerst af.

VVV-trainer Hans de Koning, die aan het einde van het seizoen vertrekt, bracht halverwege Torino Hunte en Yahcuroo Roemer in de ploeg om iets teweeg te brengen. Dat leverde al vlot de gelijkmaker op. Giakoumakis schoot uit een voorzet van Danny Post in tweede instantie raak.