Politie sluit wegen rond Malieveld af, geen treinen naar Den Haag CS en HS

De politie heeft zich verspreid over het Malieveld. Er is een noodbevel van kracht. De politie heeft een bord neergezet waarop staat: Maximumaantal bereikt, ga naar huis. Op last van de politie rijden er de komende uren geen treinen naar Den Haag Centraal en Hollands Spoor. Er vertrekken wel treinen van deze stations.

De politie in Den Haag heeft wegen rond het Malieveld afgesloten, omdat het maximum aantal mensen dat mag deelnemen aan een protest tegen het kabinetsbeleid is bereikt. Toch lukt het demonstranten nog om het Malieveld op te komen. Er zijn nu ruim meer dan de toegestane 200 demonstranten. Die houden niet voldoende afstand van elkaar.

De demonstratie zou om 14.00 uur beginnen. Maar rond 13.00 uur was het maximaal toegestane aantal al bereikt en riep de politie op niet meer naar Den Haag te komen. Via Facebook hebben meer dan 1500 mensen laten weten dat ze willen meedoen.

Het is de laatste van een serie demonstraties die het hele land is doorgegaan. Daarnaast werd elke week in Amsterdam "koffie gedronken" op het Museumplein. Den Haag is het slot, aldus de organisatie, Nederland in Verzet, weg met dit kabinet.

Ook verderop in de stad is de politie aanwezig. Op de naastgelegen Koekamp is om 14.00 uur nog een andere demonstratie, tegen klimaatverandering. Ook daar was vooraf door de gemeente gezegd dat maximaal 200 mensen worden toegelaten.

In Amsterdam was het rustiger. Op het Museumplein leken zich rond 14.30 uur zo'n 150 mensen verzameld te hebben. Toch besloot de politie iets voor 15.00 uur om de bijeenkomst te ontbinden.

Volgens de politie hielden de aanwezigen zich niet aan de afstandsregels en was er sprake van een "spontane demonstratie". De gemeente kondigde een noodbevel af, waardoor iedereen moet vertrekken van het Museumplein.