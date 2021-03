Oproep politie: kom niet meer naar demonstratie tegen kabinetsbeleid op Malieveld

Het maximale aantal deelnemers dat is toegestaan bij een demonstratie op het Malieveld tegen het kabinetsbeleid was rond 13.00 uur bereikt, meldt de politie Den Haag. Er is een noodbevel van kracht. De politie roept mensen op om niet meer naar Den Haag te komen.

De demonstratie begint om 14.00 uur en er worden 200 mensen toegelaten. Via Facebook hebben meer dan 1500 mensen laten weten dat ze willen meedoen. Demonstranten die per trein Den Haag binnenkomen, worden nog niet tegengehouden, maar de politie heeft aangekondigd dat wel te zullen gaan doen.

Het is de laatste van een serie demonstraties die begon in Amsterdam en die het hele land is doorgegaan. Den Haag is het slot, aldus de organisatie.

Er is veel politie aanwezig op en rondom het Malieveld. Om de hoek op de Koekamp staat om 14.00 uur ook een andere demonstratie gepland, tegen klimaatverandering. Ook daar worden maximaal 200 mensen toegelaten.