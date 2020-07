Mercedes voert Formule 1-veld ook aan bij eerste training in Hongarije

Tijdens de trainingssessie stond het verzamelen van zo veel mogelijk data centraal op het relatief bochtige circuit in Hongarije, waar topsnelheid minder een rol speelt dan in Oostenrijk.

In Oostenrijk bleek dat het verschil tussen Mercedes en de concurrentie nog altijd groot is, net als de afgelopen jaren in de Formule 1. Verstappen eindigde afgelopen weekeinde als derde, maar kon Hamilton en Bottas niet bedreigen in de strijd om de overwinning.

"Nooit was Red Bull Racing naar eigen zeggen beter geprepareerd voor de seizoensstart", zegt verslaggever Louis Dekker, "maar de hamvraag is of het gat met Mercedes nog te dichten is."

'Bijhouden in langzame bochten'

Die progressie moet volgens Max Verstappen in eerste instantie gevonden worden in motorvermogen en topsnelheid. "Mercedes heeft veel terrein gewonnen op de rechte stukken. We kunnen ze aardig bijhouden in langzame bochten, maar in Oostenrijk had je die amper en dan kon je de tijd niet terugwinnen", analyseert Verstappen.

Het circuit in Hongarije kent meer bochten waar de coureurs langzaam doorheen moeten, wat in het voordeel van Red Bull kan zijn. Verstappen: "We kunnen nog stappen zetten en de auto beter maken. Dat draait om de balans en de afstelling. En ook in de motor zit nog ruimte voor verbetering."