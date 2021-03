PSV komt naast Feyenoord in boeiende topper • 1-1 bij Utrecht-Vitesse

"Een zespuntenwedstrijd is dat toch?" Het is het antwoord van Feyenoord-middenvelder Orkun Kökcü op de vraag hoe belangrijk het duel van vandaag tegen PSV is. Mocht Feyenoord de Europese ambities willen realiseren, is een overwinning noodzakelijk.

"En dus is het een heel belangrijke wedstrijd voor ons", beseft Kökcü. "PSV is een van onze concurrenten en we hebben de hoop op de tweede plaats zelfs nog niet opgegeven. Al is het verschil in punten wel veel. Maar dit is wel een wedstrijd om dichterbij te komen."

Lees een interview met Orkun Kokcü.