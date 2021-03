'Klimaatalarm' in hele land: van thuis op pan slaan tot luidende kerkklokken

Op tientallen plekken in Nederland zijn vandaag acties om aandacht te vragen voor het klimaat. Zowel vanuit huis als met bijeenkomsten op straat wordt gedemonstreerd.

De actie 'Klimaatalarm 2021' is een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerkingsverband van elf actiegroepen, zoals Milieudefensie, Extinction Rebellion en Greenpeace. De demonstranten vinden dat de laatste kabinetten te lang hebben gewacht met het nemen van maatregelen.

Ze stellen dat het coronavirus aantoont hoe belangrijk het is om snel en daadkrachtig te handelen. Daarom doen ze vandaag - niet toevallig een paar dagen voor de verkiezingen - een oproep aan de politiek om snel in actie te komen.

Op locatie of via livestream

Om het aantal reisbewegingen te beperken zijn er acties in het hele land. Wie wil meedoen is gevraagd zich vooraf aan te melden. Inmiddels hebben bijna 30.000 mensen dat gedaan. Een deel van betogers voert actie vanuit huis en kan een livestream volgen, anderen gaan naar een van de veertig fysieke demonstratieplekken in het land.

De gemeenten hebben een maximum aantal deelnemers ingesteld voor de manifestaties op straat. Verder is afstand houden overal verplicht en de organisatie roept deelnemers op een mondkapje te dragen.

Kerkklokken

Om 15.00 uur gaat overal het 'Klimaatalarm' af. Deelnemers wordt gevraagd een minuut lang herrie te maken met bijvoorbeeld fluiten, trommels, pannendeksels en toeters. Verder zijn er op een aantal demonstratielocaties activiteiten en sprekers.

Ook religieuze organisaties hebben zich bij de actie aangesloten en besteden aandacht aan het klimaat in hun vieringen en diensten. Kerken luiden om 15.00 uur hun klokken.

In Den Haag vindt de klimaatdemonstratie plaats bij de Koekamp. Even verderop, op het Malieveld, is een 'koffiedrinkactie' tegen de coronamaatregelen gepland door Michel Reijinga van actiegroep Nederland in Verzet. Een officiële aanvraag voor een demonstratie is door de actiegroep ingetrokken, omdat zij een maximum van tweehonderd demonstranten niet acceptabel vinden.