Haagse plannen: bureaucratiestop, geld voor verpleging en gratis relatietherapie

Zorg in de verkiezingsprogramma's - NOS

Over een tijdje, in de nieuwe kabinetsperiode, moet een beter betaalde verpleegkundige in het ziekenhuis meer tijd hebben voor een patiënt en niet te druk zijn met het invullen van formulieren. Iemand die veel medicijnen gebruikt, hoeft niet te vrezen voor zijn of haar eigen risico. En in het basispakket zitten mogelijk de pil en therapie om een scheiding te voorkomen. In grote lijnen is dit het beeld van de toekomstige gezondheidszorg in Nederland, als je op de verkiezingsprogramma's afgaat. Alle zittende politieke partijen in de Tweede Kamer willen vooral dat de zorg beter wordt en betaalbaar blijft. Afvinklijstjes Een manier om dat te regelen is het schrappen van overbodige regels, zeggen de meeste partijen in koor. De VVD en de Partij voor de Dieren spreken bijvoorbeeld over "doorgeschoten bureaucratie", het CDA over "minder onzinnige regels". Deze partij hekelt, net als Forum voor Democratie en de SGP "afvinklijstjes" en de "afvinkcultuur". Maar concrete plannen om dat te veranderen liggen er nog niet.

Hoe een toekomstige pandemie worden aangepakt? De zorgplannen staan los van een betere voorbereiding op een volgende virusuitbraak. De partijen hebben ook hier allerlei plannen voor. Zo wordt gedacht aan de aanleg van een "noodcapaciteit" van hulpmiddelen, het dichter bij huis produceren van beschermingsmiddelen en medicijnen en het uitbreiden van IC-capaciteit, zo is hier na te lezen.

De menselijke maat moet terug in de zorg, zegt de SP. En dat wordt door de meeste partijen onderschreven. De marktwerking - waardoor commerciële zorgverzekeraars de touwtjes in handen hebben - vinden veel politieke partijen te ver doorgeschoten. Zorgcowboys Zelfs de liberale VVD, altijd voorstander van vrije marktwerking, spreekt over "zorgcowboys die sjoemelen met zorggeld". Linkse partijen zoals de SP en GroenLinks willen helemaal af van de commercie. Maar dat gaat de meeste partijen - zoals CDA, D66, PvdA, de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren, 50Plus, Denk en Forum - te ver. Meer toezicht en regie van de overheid zou een betere oplossing zijn.

De Rijksoverheid gaat wel over het vaststellen van het bedrag van het verplichte eigen risico en ook daar heeft iedereen iets over te zeggen. Linkse partijen willen het veelal afschaffen; rechtse en middenpartijen denken meer aan het bevriezen van het huidige bedrag van 385 euro. Het eigen risico geldt overigens niet voor de huisarts of de wijkverpleging, maar wel voor psychische hulp, bloedonderzoek of het maken van een röntgenfoto. Kijk hier naar wat de partijen precies zeggen over minder regels, het eigen risico en het aantrekkelijk maken van het werk voor zorgpersoneel:

Bij het eigen risico gaat het al snel over de eigen bijdrage. In het CDA-verkiezingsprogramma was daar niets over te vinden, maar in de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) staat dat de partij patiënten bij de huisartsenpost 25 procent van de rekening zelf wil laten betalen. Dat kwam CDA-leider Hoekstra op stevige kritiek te staan. D66 wil trouwens een een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de wijkverpleging, dat stond wel in het verkiezingsprogramma zelf.

In de programma's gaat het verder veel over het zorgpersoneel, en dan vooral over de werkdruk (moet lager) en het salaris. Daar is men minder eensgezind over. Bij de VVD wordt niet expliciet gesproken over een hoger salaris voor verpleegkundigen. D66, SP, GroenLinks, PvdA, de ChristenUnie, SGP en Forum vragen juist wel duidelijk om een hoger salaris. Dan nog het basispakket, de zorg die iedere Nederlander ten minste moet krijgen voor de maandelijkse premie die hij of zij betaalt. Zoals het er nu uitziet, zal daar niet ingrijpend aan gesleuteld worden. De VVD wil wel wat behandelingen schrappen, maar maakt dat niet concreet. Veel partijen willen anticonceptie terug in het basispakket en de Partij voor de Dieren, Denk en 50Plus vinden dat de tandarts daar ook wel een plek verdient. Daarvoor moet je je nu aanvullend verzekeren.