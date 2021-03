De bekendste (of beruchtste) inwoner van Diergaarde Blijdorp is jarig

Zilverruggorilla Bokito viert vandaag zijn zilveren verjaardag. Misschien wel de bekendste (of beruchtste) bewoner van de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp is 25 geworden. Hij werd geboren in Berlijn en verhuisde in 2005 naar Rotterdam. In Berlijn wist hij twee keer te ontsnappen

In mei 2007 werd Bokito een internationale beroemdheid toen hij uit zijn verblijf ontsnapte. Mede doordat hij grotendeels door mensen is opgevoed en als baby in bad was gedaan, was hij niet bang voor water en sprong hij over de gracht rond zijn verblijf. Tientallen bezoekers werd de stuipen op het lijf gejaagd.

Tien jaar na de ontsnapping van Bokito blikte de NOS terug: