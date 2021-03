Advocaat triggerde naar vorm zoekende Kökcü: 'Hij zei: tot hier en niet verder'

Advocaat triggerde Kökcü: 'Hij zei: tot hier en niet verder' - NOS

"Een zespuntenwedstrijd is dat toch?" Het is het antwoord van Feyenoord-middenvelder Orkun Kökcü op de vraag hoe belangrijk het duel van vandaag tegen PSV is. Mocht Feyenoord de Europese ambities willen realiseren, is een overwinning noodzakelijk. Anders lijkt de ploeg van Dick Advocaat, die nu vijfde staat, de aansluiting te verliezen met concurrenten PSV, AZ en Vitesse en dreigen de play-offs. "En dus is het een heel belangrijke wedstrijd voor ons", beseft Kökcü. "PSV is een van onze concurrenten en we hebben de hoop op de tweede plaats zelfs nog niet opgegeven. Al is het verschil in punten wel veel (acht, red.). Maar dit is wel een wedstrijd om dichterbij te komen."

Orkun Kökcü (Feyenoord) op de grond - AFP

Sinds zijn debuut in 2018 ging het de 20-jarige Kökcü voor de wind bij Feyenoord. Hij onderstreepte zijn naam als toptalent uit de eigen jeugd, verlengde zijn contract tot 2025 en debuteerde al voor het Turkse nationale elftal. Maar dit seizoen kwam er een dipje in zijn groeicurve. Een blessure en een daaropvolgende vormcrisis gooide roet in het eten. "Ik heb tot nu toe een moeilijk seizoen achter de rug. Natuurlijk ga je dan nadenken waarom het vorig jaar beter ging. Maar het hoort bij je ontwikkeling. Je krijgt te maken met ups en downs. Het is aan jou hoe snel je er weer bovenop komt. Daar had ik wel moeite mee, ik bleef te lang in de teleurstelling hangen. Ik heb nu geleerd om het positief te benaderen. 'Tot hier en niet verder' Het was Advocaat die Kökcü in de moeilijke fase bij hem riep, met hem sprak en zorgde dat zijn pupil weer op het juiste pad terechtkwam. "Een paar weken geleden kwam hij naar me toe en zei: tot hier en niet verder. Het moet echt stukken beter", vertelt Kökcü. "Toen hij dat zei ging er toch een knop om bij mij. Ik ben extra hard gaan trainen en werd echt getriggerd toen hij dat zei. Je beseft dat je uit een ander vaatje moet tappen. Ik hou wel van die aanpak."

Kökcü: 'Als Feyenoord een bod accepteert, is het aan mij om een keuze te maken' - NOS

Niet alleen Advocaat had kritiek op Kökcü, ook van buitenaf kreeg de tweevoudig international voor het eerst in zijn carrière te maken met negatieve geluiden. Het is iets waarmee hij heeft moeten leren omgaan. "Als je net doorbreekt en je speelt gewoon lekker, word je snel de hemel in geprezen. Maar als het even minder gaat, word je ook snel weer met beide benen op de grond gezet. Wij vragen niet om de hemel in geprezen te worden, maar het is hoe het is." Transfer? Feyenoord verkeert in serieuze financiële problemen en zou deze zomer gebaat zijn met het vertrek van Kökcü om zo broodnodige extra miljoenen binnen te halen. "Ik kan niet zeggen wat er in de zomer gaat gebeuren", aldus de middenvelder. "Het ligt bij Feyenoord. Als er een goed bod komt en ze gaan ermee akkoord, dan is het aan mij om een keuze te maken. Maar er speelt op dit moment niks." Vandaag speelt Feyenoord de vijfde topper van het seizoen. Alleen de thuiswedstrijd tegen PSV werd met 3-1 gewonnen. Kökcü: "We hebben in een aantal van die wedstrijden goed gevoetbald, maar geen resultaat gehaald. Tegen PSV was het juist andersom. Die wisselvalligheid klopt wel. Het is bij ons niet altijd even goed."