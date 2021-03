Schiphol en Groningen veel genoemd in partijprogramma's, Drenthe vrijwel niet

Is de ChristenUnie de partij met de meeste aandacht voor de verschillende regio's in ons land? Daar lijkt het wel op. Tenminste, als je afgaat op de analyse die de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen maakte van de verkiezingsprogramma's van vijftien politieke partijen. De dienst onderzocht via text-mining welke plaatsen en regio's de meeste aandacht krijgen.

Dan blijkt dat de ChristenUnie maar liefst 134 keer een plaatsnaam noemt in haar partijprogramma, twee keer zoveel als de nummer twee, D66 (70 x). Ook PvdA en SGP noemen relatief veel gemeenten en provincies bij naam.

Daar tegenover staat het partijprogramma van 50Plus dat geen enkele gemeente of provincie noemt. Ook Denk, SP en PVV houden het bij een handvol vermeldingen, voornamelijk verwijzingen naar Amsterdam en Rotterdam.

Randstad

Toch betekent dit niet automatisch dat er heel veel aandacht is voor de regio's buiten de Randstad. De onderzoekers tellen weliswaar 86 verschillende plaatsnamen, maar de drie grote steden in de Randstad worden veruit het meest genoemd: samen maken ze een kwart uit van alle vermeldingen. Schiphol-Haarlemmermeer wordt het allermeest genoemd.