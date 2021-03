Liverpool-coach Klopp: 'Van Dijk haalt waarschijnlijk het EK niet'

"Dit zijn echt hele zware blessures. Het gaat er nu niet om in welke competitie ze kunnen spelen. Ik sta altijd open voor positieve verrassingen, dat ze plotseling weer verschijnen op de training, maar niemand heeft me dat nog verteld."

Vorig jaar liep Van Dijk een zware knieblessure op in de stadsderby tegen Everton, toen hij in botsing kwam met doelman Jordan Pickford. Na een succesvolle operatie is de 29-jarige verdediger inmiddels aan het revalideren. Hij traint niet met de groep, maar werkt een individueel programma af.

Anderhalve maand geleden was de trainer nog optimistisch over het herstel van de Oranje-aanvoerder. "Ik weet niet precies wat er mogelijk is, daar ben ik niet de juiste persoon voor om dat te zeggen. Maar het ziet er erg goed uit. Ik sprak hem vanochtend aan de telefoon, hij is heel goed gehumeurd", zei de trainer toen.