Oproep mbo: 'Corona is tijdelijk, kies tóch voor horeca, evenementen of toerisme'

Verschillende mbo-scholen zien het aantal aanmeldingen voor opleidingen in de horeca, toerisme en evenementen teruglopen.

Middelbare scholieren zijn huiverig om voor zo'n opleiding te kiezen omdat de sectoren door corona al meer dan een jaar grotendeels stilliggen. Toch roepen de scholen leerlingen op met hun hart te kiezen, want op de langere termijn zijn er ook in deze sectoren weer veel arbeidskrachten nodig.

"We zien de aanmeldingen halveren. Maar als je nu een opleiding gaat kiezen, moet je juist een beetje anticyclisch denken, want als je klaar bent zal er meer dan genoeg werk zijn", zegt Gert-Jan Lantinga, voorzitter van het college van bestuur van MBO Amersfoort.

Op dit moment zijn de kansen in bijvoorbeeld de horeca niet goed. "Daar moeten we eerlijk over zijn", zegt Lantinga. Maar volgens hem is de situatie van zeer tijdelijke aard. Zodra de cafés en restaurants weer opengaan, ziet de arbeidsmarkt er totaal anders uit. "Hugo de Jonge zegt dat in juni iedereen geprikt is, weliswaar met een slag om de arm. Maar toch: ik ga ervan uit dat de horeca binnenkort echt opengaat. En dan zul je zien dat er enorm veel werk is."

Minder studenten opleiding stewardess

De vooruitzichten op werk in de luchtvaart zijn op korte termijn een stuk slechter. Dat erkent het MBO College Airport. "Ik vind dat je de luchtvaart moet volgen in de bewegingen. En daar is wat aan de hand", zegt Philip Mol van het MBO College Airport. De school laat daarom het komende jaar minder studenten toe tot de opleiding tot stewardess.