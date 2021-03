Bovendeert en Galema, maatjes én rivalen: 'Van vrienden willen ze altijd winnen'

Bovendeert wil graag de Inzaghi-rol spelen in Tokio: 'Ik ga ervoor zorgen' - NOS

Je zou het een broedermoord kunnen noemen. Begin januari verraste bondscoach Max Caldas de hockeywereld met zijn besluit om Jelle Galema (76 interlands) uit de trainingsselectie van Oranje te zetten. Er kwam ook een aanvaller bij. Een opmerkelijke keus. Roel Bovendeert, een van Galema's beste vrienden, nam zijn plek in. Vandaag mogen de jeugdvrienden op het veld laten zien wie de beste is als Galema's Den Bosch het opneemt tegen koploper Bloemendaal van Bovendeert en die andere international Glenn Schuurman. Drie Boxtelse jongens die elkaar van kinds af aan kennen. Coach van Den Bosch, Eric Verboom: "Je merkt dat deze wedstrijd speciaal is voor hem. Van zijn vriendjes van vroeger wil hij altijd winnen."

Verboom kent de hoofdrolspelers van vandaag al vanaf het moment dat ze twee turven hoog waren. "We komen allemaal uit Boxtel en kwamen elkaar tegen bij onze hockeyclub MEP. Bij de D'tjes gaf ik Jelle, Roel en Glenn (inmiddels uitgegroeid tot vaste waarde bij Bloemendaal en Oranje, red.) al een paar keer training. Bij de C'tjes werd dat een keer per week. Daarna werd ik hun vaste coach." Met de gouden generatie kwamen ook de successen naar Boxtel. In de zaal werd MEP twee keer op rij landskampioen. Op de foto's zien we de jonge koppies van Bovendeert en Galema altijd samen. Onafscheidelijk.

"Op het veld speelden we als A-junioren, maar in de zaal in de B-categorie. Dat betekende dat één speler niet mee mocht doen in de finale van 2008 tegen Rotterdam: Glenn Schuurman. Een jaar later was hij er wel bij. We wonnen die finale met 6-2 van Almere, Glenn maakte ze alle zes. Dat zegt alles: hij was nog geen kampioen geweest en kon daardoor nog meer dan anders."

Hockeybolwerk Boxtel Het bescheiden Brabantse plaatsje Boxtel (circa 20.000 inwoners) mag je gerust een broedplaats noemen voor hockeytalent. Dorpsclub MEP (Mea Est Pila, Latijn voor 'De bal is aan mij') komt tegenwoordig uit in de eerste klasse, maar geldt desondanks al generaties lang als een hofleverancier voor Oranje. Zo wonnen Jeroen Delmee, zijn neef Sander van der Weide en Piet-Hein Geeris onder meer olympisch goud in Sydney (2000). Nu zijn Glenn Schuurman, Roel Bovendeert en Jelle Galema de Boxtelse blikvangers. Hoe kan dat? "De hockeytraditie is op straat ontstaan", verklaart Verboom. "Met name in de Ons Doelstraat werd in de jaren 1970 heel veel op straat gehockeyd. En die ouders hebben dat weer doorgegeven aan hun kinderen."

Uiteindelijk ging de gouden generatie aan het eigen succes ten onder. "Op het veld waren we op koers voor de landstitel bij de A-junioren. Maar Heren 1 van MEP stond op dat moment op degraderen. Toen hebben we een paar jongens, onder wie Roel, Jelle en Glenn, doorgeschoven naar het eerste." "Bijna was het nog gelukt om degradatie te ontlopen, maar toen het toch misging betekende dat ook het vertrek van onze talenten. Zij hoorden natuurlijk ook op het hoogste niveau. En er was meer dan genoeg belangstelling voor ze."

Het duurde niet lang of de Boxtelse toptalenten werden opgepikt door de beste clubs in de hoofdklasse. Galema vertrok naar Oranje-Zwart en later naar Den Bosch. "Hockey is een kleine wereld", vertelt Verboom, die zelf aan de slag ging bij het Belgische Dragons en met die club in 2013 nog de finale van de Euro Hockey League speelde. Tegen Bloemendaal. Het was de laatste wedstrijd van Teun de Nooijer. "Roel en Glenn speelden ook mee", weet de coach nog. "Eigenlijk zijn ze alle drie nog dezelfde spelers als vroeger bij de junioren. Glenn is de motor op het middenveld. Roel is een echte cirkelspits, die met gevaar voor eigen leven duikt en glijdt op alle rebounds en tip-ins. Zo'n type ontbreekt een beetje in de selectie van Oranje, alleen Mirco Pruyser van Amsterdam is ook zo'n afmaker." In 30 interlands maakte Bovendeert 8 doelpunten, precies evenveel als Galema in 76 optredens. "Jelle is altijd een actiespits geweest, die het moet hebben van ruimte en loopacties. Daarin heeft Caldas genoeg keuze. En als een coach weet dat hij niet voor je zal kiezen, dan moet je iemand ook niet aan het lijntje houden. In die zin begrijp ik zijn keuze wel, hoe zuur het ook is voor Jelle."

De keuzes van Caldas Bondscoach Max Caldas heeft in zijn 25-koppige trainingsgroep zeven aanvallers tot zijn beschikking: Mirco Pruyser (128 interlands, Amsterdam), Jeroen Hertzberger (253 interlands) en Thijs van Dam (48 interlands, beiden Rotterdam), Bjorn Kellerman (69 interlands) en Terrance Pieters (18 interlands, beiden Kampong), Thierry Brinkman (105 interlands) en Roel Bovendeert (30 interlands, beiden Bloemendaal). Voor de Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus) moet hij de selectie terugbrengen tot 16 spelers. Daarvoor speelt Oranje van 4 tot 13 juni nog het EK in Amstelveen.

Even terug naar die bewuste dag in januari. Caldas was zelfs in de auto gestapt naar Boxtel om Galema persoonlijk te informeren. Verboom kende het nieuws toen al. "Ik werd een dag van tevoren op de hoogte gebracht door de bondscoach. Natuurlijk was Jelle vreselijk teleurgesteld. Aan de andere kant zag hij het ook wel een beetje aankomen." "Toen hij in 2014 voor de WK in Den Haag (Verboom was toen assistent van bondscoach Paul van Ass, red.) binnenkwam bij Oranje bracht Jelle heel veel energie in het spel. Maar de laatste maanden was het allemaal wat wisselvalliger."