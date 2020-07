Van Huffelen over discriminatie Belastingdienst: 'Zeer ernstig, oprechte excuses'

Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën vindt de conclusie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat de Belastingdienst bij de registratie van de nationaliteit van mensen heeft gediscrimineerd, "zeer ernstig".

"Het verbod op discriminatie dient strikt gerespecteerd te worden. Gelijke gevallen dienen gelijk behandeld te worden. Ik wil hiervoor dan ook mijn oprechte excuses aanbieden.''

Dat schrijft Van Huffelen aan de Tweede Kamer in een reactie op het rapport over de afdeling Toeslagen. Volgens de staatssecretaris zijn de onrechtmatig gebruikte gegevens inmiddels uit de systemen van Toeslagen verwijderd. Ze wil "een breed gesprek" voeren over de gevolgen die discriminatie door Toeslagen heeft gehad voor de betrokken ouders.

'Schandalig'

Het OM gaat het rapport bestuderen, zegt een woordvoerder van het parket Den Haag. "Een strafrechtelijke beoordeling is natuurlijk heel iets anders dan wat de Autoriteit Persoonsgegevens doet. We gaan het aandachtig bekijken, meer kan ik er nu niet over zeggen."

"Schandalig", vinden Peter Kwint van de SP en Farid Azarkan van Denk. "Onthutsend", tweet PvdA'er Henk Nijboer: