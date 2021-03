Volt en JA21 presenteren zich bij Nieuwsuur • Botsingen in Debat van het Zuiden

Twee kleinere partijen die waarschijnlijk kunnen rekenen op enkele Kamerzetels, Volt en JA21, schoven gisteravond aan bij Nieuwsuur.

Laurens Dassen van Volt is een nieuwkomer in de Nederlandse politiek. De partij heeft een hyper-Europees, progressief programma. De partij is actief in verschillende Europese landen en die landelijke afdelingen werken samen in Volt Europa. Dassen wil dat er niet wordt ingezoomd op de verschillen, maar dat er wordt gekeken naar de overeenkomsten.

Joost Eerdmans van JA21 is geen onbekende in politiek Den Haag. Zijn rechts-conservatieve partij is een afsplitsing van Forum voor Democratie en mikt op dezelfde groep kiezers Er zijn in het verkiezingsprogramma dan ook veel overeenkomsten met die partij. Het grote verschil is de visie op corona.

Partijen Volt en JA21 kloppen op de deur van de Tweede Kamer. Dit is wat ze willen