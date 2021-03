Campagneblog: Rutte: 'Ik laat mensen nu veel meer uitpraten' • Aandacht voor #Klimaatalarm

De drie kleinste gemeenten in Nederland, Schiermonnikoog, Vlieland en Rozendaal (Gelderland), strijden gewoontegetrouw bij verkiezingen onderling over wie het snelst de uitslag door kan geven. Maar dit jaar is dat anders, zeggen woordvoerders van de gemeenten tegen persbureau ANP.

"Veiligheid en coronaproof staan dit jaar voorop", aldus gemeente Schiermonnikoog. "Leuk zo'n onderlinge strijd, maar het is dit jaar al ingewikkeld genoeg om alles op orde te krijgen", zegt gemeente Vlieland. "We gaan liever voor kwaliteit dan voor kwantiteit", zegt Rozendaal. Ook heeft die gemeente een nieuwe wijk erbij gekregen, waardoor er nu 1750 inwoners wonen.

Schiermonnikoog, met 913 inwoners, was tijdens de Statenverkiezingen in 2015, de Tweede Kamerverkiezingen in 2017, de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en de Statenverkiezingen in 2019 het eerste met de uitslag in Nederland. Vlieland, met 1186 inwoners, kreeg na de Statenverkiezingen in 2011 die eer.