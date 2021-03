Campagneblog: Hoekstra reageert op overtreden wetten door Belastingdienst • Partijen op pad

"De portee van de brief is niet goed" en "deze feiten zijn ook heel schokkend". Met die woorden reageerde demissionair minister van Financiën en CDA-lijsttrekker Hoekstra in het tv-programma Buitenhof op een brief die zijn ministerie vrijdagavond aan de Kamer stuurde.

De brief over de Belastingdienst werd opgesteld na een motie van Hoekstra's partijgenoot Pieter Omtzigt en gaat over situaties waarin de Belastingdienst de wet heeft overtreden. In totaal worden er in de brief elf voorbeelden genoemd.

Volgens Hoekstra heeft hij weinig nieuwe inzichten opgedaan door de brief, die is opgesteld door staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen, onder wie de Belastingdienst valt. "Ik dacht wat ik ook een jaar of anderhalf jaar geleden dacht. Het schaamrood staat me op de kaken als je ziet hoe de overheid burgers in de steek heeft gelaten."

Advocaat Eva González Perez, die slachtoffers van de toeslagenaffaire bijstaat, zei dat maar één punt in de brief nieuwe informatie bevat. Als de Belastingdienst via de Basisregistratie Personen (BRP) ziet dat het huishouden van een toeslagontvanger is gewijzigd, wordt de toeslag automatisch stopgezet als de zogeheten toeslagpartner geen getekende brief terugstuurt. De rechter heeft in 2019 al besloten dat de Belastingdienst dat niet mag doen, maar het gebeurt nog steeds, staat in de brief.

Hoekstra zei dat zijn ministerie er met "man en macht" aan werkt om dit soort problemen op te lossen. "Maar je moet zo eerlijk zijn om niet te beloven dat dit helemaal tot het verleden behoort."

Ministerie van Financiën: deze wetten en regels overtrad de Belastingdienst