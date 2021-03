Timmermans erkent fouten EU bij bestellen vaccins • Australië wil reisbubbel met Singapore

Australië en Singapore werken samen om vanaf juli een reisbubbel tussen de twee landen in te stellen, zo maakte Australisch vicepremier McCormack bekend.

Als het plan doorgaat, kunnen gevaccineerde mensen tussen de twee landen reizen zonder dat ze in quarantaine moeten. Daarnaast wordt besproken of zaken- en studiereizen al kunnen worden hervat. Het is nog niet bekend of reizigers uit andere landen die naar Australië willen dat via Singapore kunnen doen, als ze daar eerst twee weken in isolatie gaan.

Australië hoopt daarnaast met andere landen een reisbubbel te creëren om het toerisme nieuw leven in te blazen. "Nu het vaccin in Australië en andere landen wordt uitgerold, gaan we steeds meer bubbels openen", zegt McCormack. Australië heeft al een reisbubbel met Nieuw-Zeeland. Die bubbel werd wel een paar keer stopgezet vanwege nieuwe besmettingen.