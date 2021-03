Timmermans erkent fouten EU bij bestellen vaccins • Agenten gewond na protesten in Dresden

De Europese Unie heeft fouten gemaakt bij het bestellen van coronavaccins. Dat erkent vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie in de Duitse krant Der Tagespiegel. In de huidige situatie moet je ervoor zorgen dat heel Europa vaccins krijgt, zegt de PvdA'er.

De Commissie kreeg eerder veel kritiek over de gezamenlijke inkoop van vaccins. Er zouden in eerste instantie te weinig vaccins zijn besteld en ook klagen sommige regeringsleiders over de volgens hen oneerlijke verdeling over de EU-landen.

Timmermans zegt in de Duitse krant dat hij na afloop van de coronacrisis de balans wil opmaken over de fouten. "Dan kunnen we zien wat we verkeerd en wat we goed hebben gedaan."