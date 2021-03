1922 coronapatiënten in het ziekenhuis • Rutte: 'Wacht nou gewoon op je beurt'

De basisschool in het Overijsselse dorp Enter waar eerder een uitbraak was van de Britse variant gaat morgen weer open. Dat zegt Mirelle Schuurman, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand, waar de school onder valt. "Dat doen we op basis van testen die zijn gedaan. We volgen daarmee de richtlijnen van het RIVM. Kinderen die getest zijn, kunnen naar school. Kinderen die niet zijn getest, blijven wat langer thuis."

Volgens Schuurman is de keus aan de ouders in Enter of zij hun kind laten testen. "Of je laat je testen en als die test negatief is mag je na vijf dagen weer naar school. Doe je dat niet dan kun je na tien dagen weer naar school. Ouders zijn vrij in die keuze", zegt ze tegen RTV Oost.

Binnen de school is wel gesproken over een mogelijke sluiting, maar een echte overweging is dat niet geweest. Schuurman stelt dat de school er alles aan heeft gedaan om de corona-uitbraak zo klein mogelijk te houden. "We waren hier op voorbereid maar op het moment zelf moet je handelen. En de regel is dan dat wanneer er ook maar één besmetting is, de hele groep in quarantaine gaat."