Automobilist aangehouden na rammen van woning Kerkdriel

Een automobilist die gisteravond de gevel van een huis in Kerkdriel ramde is aangehouden. Het gaat om een man van 22 uit het dorp, die er na het ongeval vandoor was gegaan. Hem wordt roekeloos rijgedrag verweten en het verlaten van de plaats van een ongeval. De politie denkt dat hij onder invloed was van drank en drugs. Hij wilde niet meewerken aan een bloedproef, daarom heeft hij zijn rijbewijs moeten inleveren.

Bij het ongeluk dat rond 18.30 gebeurde is het huis op een dijk zwaar beschadigd. De bestuurder miste een bocht en reed in volle vaart met de bus tegen de woning, meldt Omroep Gelderland. De gevel is op verschillende plekken gebroken en er zit een groot gat in de muur. De bewoners mogen een deel van het huis niet meer betreden.

Een passagier van de auto werd in de buurt gevonden en is gewond naar het ziekenhuis gebracht.