Auto ramt huis in Kerkdriel, politie zoekt inzittende

Een bestelbusje is gisteravond tegen een huis in Kerkdriel gereden. Een inzittende van de auto werd in de buurt gevonden en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat er vanuit dat er nog een tweede inzittende was, die er vandoor zou zijn gegaan. Voor zover bekend is die nog niet gevonden.

Bij het ongeluk aan het begin van de avond is het huis op een dijk zwaar beschadigd. De gevel is op verschillende plekken gebroken en er zit een groot gat in de muur. Volgens omroep Gelderland mogen de bewoners een deel van het huis niet betreden.

Het bestelbusje is mogelijk op de dijk rechtdoor gereden in een bocht en daardoor tegen het huis tot stilstand gekomen.