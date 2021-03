Partijen Volt en JA21 kloppen op de deur van de Tweede Kamer. Dit is wat ze willen

De partijen Volt en JA21 staan er goed voor in de peilingen en kunnen waarschijnlijk rekenen op zetels in de Tweede Kamer. Waar de ene partij wordt geleid door een veteraan die een rechts-conservatief geluid wil, wordt de ander geleid door een nieuwkomer met een hyper-Europees, progressief programma. Wat willen lijsttrekkers Laurens Stassen (Volt) en Joost Eerdmans precies (JA21)?

Volt, de eerste pan-Europese partij

Volt presenteert zich als de eerste pan-Europese partij. Elke landelijke afdeling werkt bovenin samen via Volt Europa, een overkoepelend orgaan waarin de standpunten met elkaar synchroon worden gelegd.

Maar wat doe je als de Europese belangen in de knel komen met de Nederlandse? Dassen: "Het is interessant dat er altijd op de verschillen wordt ingezoomd. We moeten dat als Europa koesteren, maar we moeten ook zorgen dat we dat als Europa samen kunnen aanpakken. Ik spreek mensen in Italië, die willen ook iets doen aan klimaat. Ik spreek mensen uit Bulgarije, die wil ook een humaan migratiebeleid."

Hoewel Volt op Europees gebied samenwerkt, bestaan er wel degelijk verschillen in standpunten tussen nationale afdelingen. Zo is de Nederlanders Volt voor kernenergie, maar de Duitse tegen. Dassen: "Dat ligt genuanceerder. We hebben duidelijker afspraken daarover gemaakt. De grote crisis is de klimaatcrisis. Wij willen alle opties op tafel, maar in Duitsland kijken ze anders naar kernenergie. We hebben binnen Volt afgesproken dat daar ruimte voor moet zijn in Europa."